Однажды мы роводили день на речке.Одни загорали,другие катались на лодке,а некоторые ловили рыбу.В полдень все сошлись под дубом .Кое-то принялся за еду .Вдруг послышался какой-то подозрительный шорох.Что-то зашуршало в прибреж...

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Однажды мы роводили день на речке.Одни загорали,другие катались на лодке,а некоторые ловили рыбу.В полдень все сошлись под дубом .Кое-то принялся за еду .Вдруг послышался какой-то подозрительный шорох.Что-то зашуршало в прибрежных кустах.ребята присмерели.Шорох прекратился,но скоро раздался треск сучьев,которые ломались под чьими-то сильными ногами.Из кустов... Задания:Продолжить рассказ по данному началу.Продолжать с неопределенными местоимениями,в конце скзать кто это .

Автор: Гость