Однажды мы роводили день на речке.Одни загорали,другие катались на лодке,а некоторые ловили рыбу.В полдень все сошлись под дубом .Кое-то принялся за еду .Вдруг послышался какой-то подозрительный шорох.Что-то зашуршало в прибреж...
Русский язык
Однажды мы роводили день на речке.Одни загорали,другие катались на лодке,а некоторые ловили рыбу.В полдень все сошлись под дубом .Кое-то принялся за еду .Вдруг послышался какой-то подозрительный шорох.Что-то зашуршало в прибрежных кустах.ребята присмерели.Шорох прекратился,но скоро раздался треск сучьев,которые ломались под чьими-то сильными ногами.Из кустов... Задания:Продолжить рассказ по данному началу.Продолжать с неопределенными местоимениями,в конце скзать кто это .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
выбежал разъяренный кабан.Мы Мы очень испугались и думали уже бежать,но кабан упал.Папа пошел посмотреть,что с ним случилось.Оказалось,что кабан был ранен.Мы сделали ему перевязку.НЕкотырые из нас не помогали нам,так как боялись кабана.Вскоре кабану стало лучше и он убежал.
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