Словотвірний розбір слова медових

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1.Медових 2.Походить зі слова мед . Утворилось слово в давнину , але активного вжитку.Загальновживане слово.Нейтральне емоційне забарвлення . Це термін або побутове слово. 3.Медоносний , медозбирач 4.Твірна основа : мед 5.Словотворчий суффікс : ов 6.Немає змін у звуковому складі Слово медових активного вжитку ,воно загальновживане . Має спільнокореневі слова. основа -мед і утворене суффіксальним способом . Змін у звуковому складі - немає