морфологічний розбір слова сонячним

Қазақ тiлi
морфологічний розбір слова сонячним
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
                  сонячи-сущ. 1 сонячи что? 2н.ф-сонячии. пост призн               непост 3 дополнение
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