морфологічний розбір слова сонячним
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морфологічний розбір слова сонячним
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сонячи-сущ. 1 сонячи что? 2н.ф-сонячии. пост призн непост 3 дополнение
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