В двух корзинах 18.6 кг яблок.В первой корзине яблок на 2.4 кг меньше,чем во второй.Сколько килограммов яблок в каждой корзине?
Математика
В двух корзинах 18.6 кг яблок.В первой корзине яблок на 2.4 кг меньше,чем во второй.Сколько килограммов яблок в каждой корзине?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть второй зорзине будет х яблок, значит в первой корзине х-2,4. Получется уровнение: х+х-2,4=18,6 2х=18,6+2,4 2х=21 х=21/2 х=10,5 кг 10,5-2,4=8,1 кг Ответ: 10,5кг и 8,1 кг
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