В двух корзинах 18.6 кг яблок.В первой корзине яблок на 2.4 кг меньше,чем во второй.Сколько килограммов яблок в каждой корзине?

Математика

В двух корзинах 18.6 кг яблок.В первой корзине яблок на 2.4 кг меньше,чем во второй.Сколько килограммов яблок в каждой корзине?

Автор: Гость