Что лишнее в ряду следующих слов крокодил,саламандра,хамелеон,черепаха?

Биология
Что лишнее в ряду следующих слов крокодил,саламандра,хамелеон,черепаха?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
крокодил потому что саламадра и хамелион и черепаха они маленькие а крокадил большой
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