Если пешеход из пункта А в пункт В будет идти со скоростью 5 км/ч,то опоздает на 45 мин, а если будет идти со скоростью 6 км/ч,то придет раньше на 15 мин.Найдите расстояние между пунктами А и В.
Математика
Если пешеход из пункта А в пункт В будет идти со скоростью 5 км/ч,то опоздает на 45 мин, а если будет идти со скоростью 6 км/ч,то придет раньше на 15 мин.Найдите расстояние между пунктами А и В.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если пешеход из пункта А в пункт В будет идти со скоростью 5 км/ч,то опоздает на 45 мин, а если будет идти со скоростью 6 км/ч,то придет раньше на 15 мин.Найдите расстояние между пунктами А и В. решение S/5=t+45/60 S/6=t-15/60 t=S/5-45/60 S/6=S/5-45/60+15/60 S/6-S/5=-30/60 S*(5-6)/30=-30/60 S=(-30/60)/(-1/30)=15 км Ответ: 15 км
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