Если пешеход из пункта А в пункт В будет идти со скоростью 5 км/ч,то опоздает на 45 мин, а если будет идти со скоростью 6 км/ч,то придет раньше на 15 мин.Найдите расстояние между пунктами А и В.

Математика

Если пешеход из пункта А в пункт В будет идти со скоростью 5 км/ч,то опоздает на 45 мин, а если будет идти со скоростью 6 км/ч,то придет раньше на 15 мин.Найдите расстояние между пунктами А и В.

Автор: Гость