На электрическом счетчике указано меньше 220В, 5А больше . Выйдет ли счетчик из строя, если в квартире одновременно включить холодильник (120Вт), пылесос (360Вт), утюг (600Вт) и две лампочки (по 100 Вт).

Физика

На электрическом счетчике указано меньше 220В, 5А больше . Выйдет ли счетчик из строя, если в квартире одновременно включить холодильник (120Вт), пылесос (360Вт), утюг (600Вт) и две лампочки (по 100 Вт).

Автор: Гость