На электрическом счетчике указано меньше 220В, 5А больше . Выйдет ли счетчик из строя, если в квартире одновременно включить холодильник (120Вт), пылесос (360Вт), утюг (600Вт) и две лампочки (по 100 Вт).
Физика
На электрическом счетчике указано меньше 220В, 5А больше . Выйдет ли счетчик из строя, если в квартире одновременно включить холодильник (120Вт), пылесос (360Вт), утюг (600Вт) и две лампочки (по 100 Вт).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
счетчик рассчитан на мощность P=UI=220*5=1100 Вт все приборы включены параллельно посчитай суммарную мощность всех приборов при параллельном соединении и сравни
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