Найдите биографию Джанет Оак срочно надо!
История
Найдите биографию Джанет Оак срочно надо!
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Джанет Оак родилась в Канаде в большой, веселой и дружной семье фермера в 1935 году. Джанет закончила Библейский колледж в Маунтин Вью, где познакомилась о своим будущим мужем. После заключения брака в 1957 году они работали в штате Индиана и Канаде, провели несколько лет в Калгари, где Джанет начала писать. Из-под ее пера вышло около пятидесяти романов, многие из которых были отмечены наградами: Премией Кристи (The Christy Award of Excellence) и Золотым медальоном (the Gold Medallion Award). Книги: Любовь растет, как дерево. Книга 1 Любовь никогда не перестает. Книга 2 Любовь, созидающая дом. Книга 3 У любви легкая поступь. Книга 4
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