Найдите биографию Джанет Оак срочно надо!

История
Найдите биографию Джанет Оак срочно надо!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Джанет Оак родилась в Канаде в большой, веселой и дружной семье фермера в 1935 году. Джанет закончила Библейский колледж в Маунтин Вью, где познакомилась о своим будущим мужем. После заключения брака в 1957 году они работали в штате Индиана и Канаде, провели несколько лет в Калгари, где Джанет начала писать. Из-под ее пера вышло около пятидесяти романов, многие из которых были отмечены наградами: Премией Кристи (The Christy Award of Excellence) и Золотым медальоном (the Gold Medallion Award).  Книги: Любовь растет, как дерево. Книга 1 Любовь никогда не перестает. Книга 2 Любовь, созидающая дом. Книга 3 У любви легкая поступь. Книга 4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Если пешеход из пункта А в пункт В будет идти со скоростью 5 км/ч,то опоздает на 45 мин, а если будет идти со скоростью 6 км/ч,то придет раньше на ...
Ответить
Физика
На электрическом счетчике указано <220В, 5А>. Выйдет ли счетчик из строя, если в квартире одновременно включить холодильник (120Вт), пылесос (360Вт...
Ответить
Биология
Что лишнее в ряду следующих слов крокодил,саламандра,хамелеон,черепаха?
Ответить
Русский язык
1. В Каких предложениях причастные обороты необходимо обособить? Укажите причину обособления: 1-стоит после определяемого слова; 2-имеет добавочно...
Ответить
Математика
В двух корзинах 18.6 кг яблок.В первой корзине яблок на 2.4 кг меньше,чем во второй.Сколько килограммов яблок в каждой корзине?
Ответить