1)За 20 секунд кінь пробіг 400 м.Антилопа за 12 секунд пробігла 300 м .У кого з тварин швидкість більша ? На скільки ? 2)В овочесховищі було 39т600кг картоплі.Першого дня з овоче...

Математика

1)За 20 секунд кінь пробіг 400 м.Антилопа за 12 секунд пробігла 300 м .У кого з тварин швидкість більша ? На скільки ? 2)В овочесховищі було 39т600кг картоплі.Першого дня з овочесховища вивезли 9 \ 100 цієї кількості .другого дня 1\9 решти . Скільки кг картоплі вивезли другого дня?

Автор: Гость