1)За 20 секунд кінь пробіг 400 м.Антилопа за 12 секунд пробігла 300 м .У кого з тварин швидкість більша ? На скільки ? 2)В овочесховищі було 39т600кг картоплі.Першого дня з овоче...
Математика
1)За 20 секунд кінь пробіг 400 м.Антилопа за 12 секунд пробігла 300 м .У кого з тварин швидкість більша ? На скільки ? 2)В овочесховищі було 39т600кг картоплі.Першого дня з овочесховища вивезли 9 \ 100 цієї кількості .другого дня 1\9 решти . Скільки кг картоплі вивезли другого дня?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№1.1)400:20=20м/сек-скорость коня. 2)300:12=25м/сек-скорость антилопы. 3)25-20=на 5м/сек -скорость антилопы больше. №2.1)39600:100*9=3т 564кг-вывезли в 1-ый день. 2)39600-3564=36т 036кг-остаток. 3)36036:9*1=4т 004кг-вывезли во 2-ой день.
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