Бочку бензин разлили поровну в 20 канистр. Какую часть всего бензина можно получит??, слив вместе несколько канистр? 1/5,1/4,1/6, 1/10
Математика
Бочку бензин разлили поровну в 20 канистр. Какую часть всего бензина можно получит??, слив вместе несколько канистр? 1/5,1/4,1/6, 1/10
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