Бочку бензин разлили поровну в 20 канистр. Какую часть всего бензина можно получит??, слив вместе несколько канистр? 1/5,1/4,1/6, 1/10

Математика
Бочку бензин разлили поровну в 20 канистр. Какую часть всего бензина можно получит??, слив вместе несколько канистр? 1/5,1/4,1/6, 1/10
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Тренировка по гимнастеки у Лены началсь в 11ч 15 мин и продолжалась 1ч 50мин.Во сколько закончилась тренеровка у лены?
Ответить
Математика
Ширина прямоуголника 4.1\5 см, что состовляет 1\2 его длинны. найдите периметр прямоу??ольника.
Ответить
Биология
Мне надо рослина яка живе в болоти
Ответить
Математика
На складе хранилось 98т цемент . Ежедневно его вывозили на 7 машинах, нагружая на ка??дую машину по 2 т . За сколько дней вывезли весь цемент?
Ответить
Русский язык
Сделайте, заданием последние 10 слов только
Ответить