Тренировка по гимнастеки у Лены началсь в 11ч 15 мин и продолжалась 1ч 50мин.Во сколько закончилась тренеровка у лены?
Математика
Тренировка по гимнастеки у Лены началсь в 11ч 15 мин и продолжалась 1ч 50мин.Во сколько закончилась тренеровка у лены?
Ответ(ы):
Гость:
11 ч 15 мин + 1 ч 50 мин =13ч 05мин
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