Тренировка по гимнастеки у Лены началсь в 11ч 15 мин и продолжалась 1ч 50мин.Во сколько закончилась тренеровка у лены?

Математика

Тренировка по гимнастеки у Лены началсь в 11ч 15 мин и продолжалась 1ч 50мин.Во сколько закончилась тренеровка у лены?

Автор: Гость