Бог Славянского пантеона

Гость: Гость:

Пантеон князя Владимира[2] Перун — главный бог, покровитель князя и дружины, также Громовержец[3]. Заменён Ильёй-пророком. Хорс — олицетворённое солнце[4] Дажьбог — солнечное божество, замыкает зиму и отмыкает весну, покровитель свадеб, предок русских людей от князя до земледельца[5] Стрибог — божество, связанное, вероятно, с атмосферными функциями (ветром)[6] Семаргл — полубожественный персонаж с неясными функциями, возможно — вестник между небесным и земным мирами[2] Макошь — женское божество, покровительница прядения и ткачества[7]. Заменена Параскевой-Пятницей.