Юмористический рассказ про мальчика севшего на окрашеную лавочку

Гость: Гость:

Я вышел из дома чтобы поиграть с друзьями. Мы играли долго сначала футбол, потом волейбол, а потом просто кидали. Я жутко устал и решил сеть на лавку. Я сел и друзья начали громко смеяться.Я начал смотреть на себя, по сторонам и вдруг увидел табличку, "Осторожно, окрашено".