Юмористический рассказ про мальчика севшего на окрашеную лавочку
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Юмористический рассказ про мальчика севшего на окрашеную лавочку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я вышел из дома чтобы поиграть с друзьями. Мы играли долго сначала футбол, потом волейбол, а потом просто кидали. Я жутко устал и решил сеть на лавку. Я сел и друзья начали громко смеяться.Я начал смотреть на себя, по сторонам и вдруг увидел табличку, "Осторожно, окрашено".
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