Зеленый пигмент хлорофилл находится в клетках растений грибов или крокодилов Какой правильный ответ

Биология
Зеленый пигмент хлорофилл находится в клетках растений грибов или крокодилов Какой правильный ответ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хлорофилл находится в клетках растений
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите!!!!!!!!!!!!!!! надо зделать отрицательную форму и вопросительную от придложен??я: The children have come to a beatiful place. Dan and Alex...
Ответить
Алгебра
А скажи пожалуйста откуда это фока она из какого-то учебника?
Ответить
Русский язык
Состав рассказ из данных глаголов .светит;треснул;поплыли;кружатся;сталкиваются;??ричат;смотрят.
Ответить
Геометрия
1)ось симметрии 2)осевая симметрия 3)поворот вокруг точки А против часовой стрел??и на 60 градусов Все это с параллелограммом
Ответить
Технология
Опорные термины Домашний мастер, план дома, благоустройство дома ( что это такое? ) Дою 29 б
Ответить