1)ось симметрии 2)осевая симметрия 3)поворот вокруг точки А против часовой стрел??и на 60 градусов Все это с параллелограммом

Геометрия
1)ось симметрии 2)осевая симметрия 3)поворот вокруг точки А против часовой стрел??и на 60 градусов Все это с параллелограммом
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Гость:
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