Может ли квадрат периметр которого 28 сантиметров имеет площадь 49 сантиметров ква??ратных докажи

Математика

Может ли квадрат периметр которого 28 сантиметров имеет площадь 49 сантиметров ква??ратных докажи

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