Может ли квадрат периметр которого 28 сантиметров имеет площадь 49 сантиметров ква??ратных докажи

Математика
Может ли квадрат периметр которого 28 сантиметров имеет площадь 49 сантиметров ква??ратных докажи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да может Доказательство: 1) 28:4 ровно7 (см) - одна сторона квадрата. 2) 7*7 ровно 49(см в ⬜) - площадь квадрата
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