При каком значении переменной x значение выражений 8+(2x-7) и 8*(x+3) противоположны?

Алгебра
При каком значении переменной x значение выражений 8+(2x-7) и 8*(x+3) противоположны?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8+(2х-7) = - 8(х+3) 8+2х-7 = -8х - 24 10х = -25  х = -  2,5 
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