В классе 27 учеников. Мальчиков на 7 больше , чем девочек. Сколько в классе мальчик??в и сколько девочек

Математика

В классе 27 учеников. Мальчиков на 7 больше , чем девочек. Сколько в классе мальчик??в и сколько девочек

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