В классе 27 учеников. Мальчиков на 7 больше , чем девочек. Сколько в классе мальчик??в и сколько девочек
Математика
В классе 27 учеников. Мальчиков на 7 больше , чем девочек. Сколько в классе мальчик??в и сколько девочек
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X- кол-во девочек, тогда х+7 ко-во мальчиков Уравнение: х+х+7=27 2х=27-7 2х=20 х=20:2 х=10- девоче. 10+7=17
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