Дано треугольник mkn подобный треугольнику m1k1n1 mk:kn:mn=9:7:8 x+y=48
Геометрия
Дано треугольник mkn подобный треугольнику m1k1n1 mk:kn:mn=9:7:8 x+y=48
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Пусть одна часть=х, тогда mk=9x,kn=7x,mn=8x 2)Тк. треугольн. MNK подобен треуг. M1K1N1, то MN относиться(знак дроби) M1N1, KN Относит.к K1N1, MN относ M1N1 3) 9х+7х+8х= 48 24х=48 х=2 4) Ну и умножаешь MK=9*2=18, KN=7*2=14, MN=8*2=16
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