Твир-оповидання "Як я знайшла пташку" або "Як я допомагала бабуси"(7 класс)
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Твир-оповидання "Як я знайшла пташку" або "Як я допомагала бабуси"(7 класс)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одного разу я йшла по вулиці й почула якесь цверенкання. Я пішла на звук. Й побачила пташенятко яке випало з гнізда. Недовго думаючи я допомогла йому повернутися до гнізда. Й побачила в його оченятках вдячність!
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