Твир-оповидання "Як я знайшла пташку" або "Як я допомагала бабуси"(7 класс)

Гость: Гость:

Одного разу я йшла по вулиці й почула якесь цверенкання. Я пішла на звук. Й побачила пташенятко яке випало з гнізда. Недовго думаючи я допомогла йому повернутися до гнізда. Й побачила в його оченятках вдячність!