Расставьте коэффициенты пожалуйста. al2o3+h2=al+h2o fe3o4+mg=fe+mgo s+o2=so so2+o2=so mg+h3po4=mg3(po4)2+h2 cuo+hno3=cu(no3)2+h2o h2o+c==co+h2 h2o+ca=са(oh)2+h2
Химия
Расставьте коэффициенты пожалуйста. al2o3+h2=al+h2o fe3o4+mg=fe+mgo s+o2=so so2+o2=so mg+h3po4=mg3(po4)2+h2 cuo+hno3=cu(no3)2+h2o h2o+c==co+h2 h2o+ca=са(oh)2+h2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Al2O3+3H2=2Al+3H2O Fe3O4+4Mg=3Fe+4MgO 2S+O2=2SO 3Mg+2H3PO4=Mg3(PO4)2+3H2 CuO+2HNO3=Cu(NO3)2+H2O H2O+C=CO+H2 2H2O+Ca=Ca(OH)2+H2
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