Расставьте коэффициенты пожалуйста. al2o3+h2=al+h2o fe3o4+mg=fe+mgo s+o2=so so2+o2=so mg+h3po4=mg3(po4)2+h2 cuo+hno3=cu(no3)2+h2o h2o+c==co+h2 h2o+ca=са(oh)2+h2

Химия
Расставьте коэффициенты пожалуйста. al2o3+h2=al+h2o fe3o4+mg=fe+mgo s+o2=so so2+o2=so mg+h3po4=mg3(po4)2+h2 cuo+hno3=cu(no3)2+h2o h2o+c==co+h2 h2o+ca=са(oh)2+h2
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Al2O3+3H2=2Al+3H2O Fe3O4+4Mg=3Fe+4MgO 2S+O2=2SO 3Mg+2H3PO4=Mg3(PO4)2+3H2 CuO+2HNO3=Cu(NO3)2+H2O H2O+C=CO+H2 2H2O+Ca=Ca(OH)2+H2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
1.Сөйлемдерді толықтырыңыз. 1. Уақытым болса ... сағатқа кіріп шығамын. 2. Емтиханға дайындалуға ... минут уақыт берілді. 3. Бізде сабақтар...
Ответить
Геометрия
Дано треугольник mkn подобный треугольнику m1k1n1 mk:kn:mn=9:7:8 x+y=48
Ответить
Українська мова
Твир-оповидання "Як я знайшла пташку" або "Як я допомагала бабуси"(7 класс)
Ответить
Русский язык
В каком варианте ответа фамилия склоняется? а Александр Блок б Владимир Короленко в Любовь Петерсон г Александр Дюма
Ответить
Английский язык
Место где я могу оставить своё пальто
Ответить