Помагите номер 1 срочно

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Помагите номер 1 срочно
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Автор: Гость
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Гость:
Можно потому что ед. ч ,им п пример: мышь
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