Согласны ли вы с утверждением ,что болота -кладовые воды ,регулирующие сток рек ,грунтовых вод,предохраняющие лес от усыхания ? ответ аргументируйте
География
Согласны ли вы с утверждением ,что болота -кладовые воды ,регулирующие сток рек ,грунтовых вод,предохраняющие лес от усыхания ? ответ аргументируйте
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да я согласна потому что грязные воды стекают в одно место и образуются болота
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