Состав рассказ из данных глаголов .светит;треснул;поплыли;кружатся;сталкиваются;??ричат;смотрят.

Гость: Гость:

Зимним утром в конце февраля мальчишки пошли на речку. Светило солнце и лёд треснул. Большие льдины быстро поплыли по течению вдоль берега. Они кружились по воде,сталкивались. Мальчики стали кричать,звать на помощь,вдруг смотрят,а к ним на помощь спешат соседи из деревни. К счастью,ребят спасли и сказали им,чтобы больше на речку без предупреждения не ходили. Вот как то так ,не знаю,коротко....