Состав рассказ из данных глаголов .светит;треснул;поплыли;кружатся;сталкиваются;??ричат;смотрят.
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Состав рассказ из данных глаголов .светит;треснул;поплыли;кружатся;сталкиваются;??ричат;смотрят.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зимним утром в конце февраля мальчишки пошли на речку. Светило солнце и лёд треснул. Большие льдины быстро поплыли по течению вдоль берега. Они кружились по воде,сталкивались. Мальчики стали кричать,звать на помощь,вдруг смотрят,а к ним на помощь спешат соседи из деревни. К счастью,ребят спасли и сказали им,чтобы больше на речку без предупреждения не ходили. Вот как то так ,не знаю,коротко....
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