Богослужебные название дня в которой каждый год в храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне православной Пасхи происходит и чудо схождения благодатного огня Варианты: Благосвещение Пресвятой Богородицы.Великая суббота.Крестоп...

История

Богослужебные название дня в которой каждый год в храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне православной Пасхи происходит и чудо схождения благодатного огня Варианты: Благосвещение Пресвятой Богородицы.Великая суббота.Крестопоклонная неделя.Торжество Православия

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