Богослужебные название дня в которой каждый год в храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне православной Пасхи происходит и чудо схождения благодатного огня Варианты: Благосвещение Пресвятой Богородицы.Великая суббота.Крестоп...
История
Богослужебные название дня в которой каждый год в храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне православной Пасхи происходит и чудо схождения благодатного огня Варианты: Благосвещение Пресвятой Богородицы.Великая суббота.Крестопоклонная неделя.Торжество Православия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Благсвяшение Пресвятой Богородицы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Сочинение по картине а.герасимова после дождя 6 класс план 1 терраса в тёплый летниий день 2 Это был настоящий ливень 3 рышные деревья в саду
Математика
Французский язык
Математика