Боковая сторона AB равнобедренного треугольника ABC в два раза длиннее основания AC. Рассчитай длины сторон треугольника, если его периметр равен 87 см.
Геометрия
Боковая сторона AB равнобедренного треугольника ABC в два раза длиннее основания AC. Рассчитай длины сторон треугольника, если его периметр равен 87 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
АВ берем за 2х ВС берем за 2х АС берем за х х+2х+2х=87 5х=87 х=17.4 АС=17.4 АВ=ВС тк равнобедренный треугольник АВ=АС=17.4*2=34.8
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Что значит в информатике i малая и ещё формулы по первой четверти в информатике 7 к??асс автор семакин
Алгебра