Боль,автомобиль,король,совесть,тополь, сирень.Что общего у жтиз слов?
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Боль,автомобиль,король,совесть,тополь, сирень.Что общего у жтиз слов?
Ответ(ы):
Гость:
Все они существительные ; заканчиваются на "Ь"
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