Полина выше Раи, но ниже Олега. Олег ниже Вовы, а Рая выше Гали. кто выше : Полина или Вова? Олег или Рая?кто ниже : галя или полина ? покажи это на схеме

Математика

Полина выше Раи, но ниже Олега. Олег ниже Вовы, а Рая выше Гали. кто выше : Полина или Вова? Олег или Рая?кто ниже : галя или полина ? покажи это на схеме

Автор: Гость