Полина выше Раи, но ниже Олега. Олег ниже Вовы, а Рая выше Гали. кто выше : Полина или Вова? Олег или Рая?кто ниже : галя или полина ? покажи это на схеме
Математика
Полина выше Раи, но ниже Олега. Олег ниже Вовы, а Рая выше Гали. кто выше : Полина или Вова? Олег или Рая?кто ниже : галя или полина ? покажи это на схеме
Ответ(ы):
Гость:
1)Вова,2)Олег,3)Кто ниже?Полина
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