Перспективы развития генетики и селекции

Биология
Перспективы развития генетики и селекции
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Ответ(ы):
Гость:
Селекция и генетика это несомненно перспективные сферы развития в будущем,генетика,изучение генов помогут побороть многие генетические отклонения,болезни,селекция помогает укреплять гены в Растениях,овощах и фруктах,изменения дают защиту от внешних раздражителей,например в арахис ввели ген петунии,и это стала очень продукт
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