Перспективы развития генетики и селекции

Гость: Гость:

Селекция и генетика это несомненно перспективные сферы развития в будущем,генетика,изучение генов помогут побороть многие генетические отклонения,болезни,селекция помогает укреплять гены в Растениях,овощах и фруктах,изменения дают защиту от внешних раздражителей,например в арахис ввели ген петунии,и это стала очень продукт