Укажите корень отгореть,загореть загорел целина,целинник,целый целиком, цельный,целевой,горный,горы,гористый
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Укажите корень отгореть,загореть загорел целина,целинник,целый целиком, цельный,целевой,горный,горы,гористый
Ответ(ы):
Гость:
ОтГОРеть заГОРеть заГОРел ЦЕЛина ЦЕЛинник ЦЕЛый ЦЕЛиком ЦЕЛЬный ЦЕЛевов ГОРный ГОРы ГОРистый где заглавные буквы-это корень
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