Квадратные уравнения Решите уравнения: x^2-4x+3=0 x^2+9x=0 7x^2-x-8=0 2x^2-50=0
Алгебра
Квадратные уравнения Решите уравнения: x^2-4x+3=0 x^2+9x=0 7x^2-x-8=0 2x^2-50=0
Ответ(ы):
Гость:
X^2 - 4x + 3 = 0 D = b^2 - 4ac = 16 - 12 = 4 = 2^2 x1 = ( 4 + 2)/ 2 = 3 x2 = ( 4 - 2) / 2 = 1 x^2 + 9x = 0 x( x + 9)=0 x = 0 x + 9 =0 x = - 9 7x^2 - x - 8 = 0 D = b^2 - 4ac = 1 + 224 = 225 = 15^2 x1 = ( 1 + 15) / 14 = 16/14 = 8/7 = 1 целая 1/7 x2 =( 1 - 15)/ 14 = - 1 2x^2 - 50= 0 2x^2 =50 x^2 = 25 x= 5 x = - 5
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