Составьте к каждой задаче выражение. а) квартира состоит из двух комнат одинаково?? площади.ширина одной комнаты равна d м, это в три раза меньше, чем её длина. чему равна площадь квартиры? б) мастер и его ученик должны выкраси...

Математика

Составьте к каждой задаче выражение. а) квартира состоит из двух комнат одинаково?? площади.ширина одной комнаты равна d м, это в три раза меньше, чем её длина. чему равна площадь квартиры? б) мастер и его ученик должны выкрасить стены квартиры. производительность мастера k м2/ч, это в 3 раза больше, чем производительность его ученика. сколько квадратных метров стен выкрасит ученик за 2 часа? в) на покраску одного квадратного метра поверхности b литров краски. сколько литров краски нужно,чтобы покрасить поверхность площадью 1 дм2?

Автор: Гость