Составьте к каждой задаче выражение. а) квартира состоит из двух комнат одинаково?? площади.ширина одной комнаты равна d м, это в три раза меньше, чем её длина. чему равна площадь квартиры? б) мастер и его ученик должны выкраси...
Математика
Составьте к каждой задаче выражение. а) квартира состоит из двух комнат одинаково?? площади.ширина одной комнаты равна d м, это в три раза меньше, чем её длина. чему равна площадь квартиры? б) мастер и его ученик должны выкрасить стены квартиры. производительность мастера k м2/ч, это в 3 раза больше, чем производительность его ученика. сколько квадратных метров стен выкрасит ученик за 2 часа? в) на покраску одного квадратного метра поверхности b литров краски. сколько литров краски нужно,чтобы покрасить поверхность площадью 1 дм2?
Ответ(ы):
Гость:
А). Длина комнаты 3d, тогда площадь квартиры будет 3d *d(м2) б). Производительность ученика к/3, ученик за 2 часа выкрасит к/3*2(м2) в). В одном метре квадратном 100дм2, что бы покрасить 1 дм2 надо d/100(л) краски.
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