Я люблю свой город.мой город маленький .мой город балхаш .в моем городе есть озеро. мой город чистый. на казахский перевести все предложения

Қазақ тiлi
Я люблю свой город.мой город маленький .мой город балхаш .в моем городе есть озеро. мой город чистый. на казахский перевести все предложения
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Мен қаланы жақсы көремін.Менің қалам кішкентай.Менің қалам Балхаш.Менің каламында көл бар.Менің қалам таза
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