Я люблю свой город.мой город маленький .мой город балхаш .в моем городе есть озеро. мой город чистый. на казахский перевести все предложения

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Я люблю свой город.мой город маленький .мой город балхаш .в моем городе есть озеро. мой город чистый. на казахский перевести все предложения

Автор: Гость