Синоним и антоним к слову добрёл и энергичный
Русский язык
Синоним и антоним к слову добрёл и энергичный
Ответ(ы):
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Синоним добрел-дошел, антоним к слову энергичный-вялый
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