ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА решение задач КПВ (с объяснением) 1)Известно, что в некоторой стране производится 10 тонн помидоров и 20 тонн кукурузы. Альтернативная стоимость 1 тонны кукурузы неизменна и составляет 0,5 тонны помидор. О...
Экономика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА решение задач КПВ (с объяснением) 1)Известно, что в некоторой стране производится 10 тонн помидоров и 20 тонн кукурузы. Альтернативная стоимость 1 тонны кукурузы неизменна и составляет 0,5 тонны помидор. Определите уравнение КПВ данной страны. 2)Кривая производственных возможностей задана следующими точками: А (0,32), В (14,24), С (20,18), D (26,8), Е (30,0), где первая координата - пушки в тыс. шт., а вторая - масло в тыс. тонн. Определите максимальную и минимальную альтернативную стоимость производства одной тысячи пушек Какое количество пушек может быть выпушено при производстве 28 тыс. тонн масла? 3)Построить кривую производственных возможностей по следующей информации. Максимальное производство масла составляет 135 тонн. При увеличении производства пушек с 0 до 30 для производства каждых 10 пушек придётся пожертвовать снижением производства масла на 15 тонн. Дальнейшее увеличение производства пушек с 30 до 60 приведет к увеличению альтернативной стоимости до 2 тонн за пушку. И, наконец, последние пушки будут обходиться по 3 тонны масла за штуку. 4)Дана таблица производственных возможностей страны по заготовке рогов и копыт: Рога, шт. О? 13 18 20 Копыта, шт. 20 15 10 5 0 Чему равно пропущенное количество рогов?
Ответ(ы):
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2. 2. Решение:КПВ можно представить в табличном виде по точкам перелома:Масло 32 24 18 8 0 Пушки 0 14 20 26 30 В соответствии с графиком КПВ и законом возрастающих альтернативных затрат максимальная альтернативная стоимость производства одной тысячи пушек равна 2 тыс. тн масла, так как увеличение выпуска пушек с 29 до 30 тыс., т. е. последней тысячи, ведет к уменьшению производства масла с 2 тыс. тн до нуля.Минимальная альтернативная стоимость производства одной тысячи пушек составляет 1 тыс. тн масла. При производстве 28 тыс. тн масла не может быть выпущено более 6 тыс. пушек.
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