В 3 пробирках находятся растворы сульфата калия,сульфата цинка, сульфит калия. Какими реактивами можно обнаружить эти вещества?

Химия

В 3 пробирках находятся растворы сульфата калия,сульфата цинка, сульфит калия. Какими реактивами можно обнаружить эти вещества?

Автор: Гость