В 3 пробирках находятся растворы сульфата калия,сульфата цинка, сульфит калия. Какими реактивами можно обнаружить эти вещества?
Химия
В 3 пробирках находятся растворы сульфата калия,сульфата цинка, сульфит калия. Какими реактивами можно обнаружить эти вещества?
Ответ(ы):
Гость:
Двухвалентным железом-Fe(OH)2
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