Найди площади всех помещений 5м,15 кв.м,2м

Математика
Найди площади всех помещений 5м,15 кв.м,2м
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Ответ(ы):
Гость:
5×2=10м2площадь прямоугольника
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