Найди площади всех помещений 5м,15 кв.м,2м
Математика
Найди площади всех помещений 5м,15 кв.м,2м
Ответ(ы):
Гость:
5×2=10м2площадь прямоугольника
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Экономика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА решение задач КПВ (с объяснением) 1)Известно, что в некоторой стране производится 10 тонн помидоров и 20 тонн кукурузы. Аль...
Химия
В 3 пробирках находятся растворы сульфата калия,сульфата цинка, сульфит калия. Какими реактивами можно обнаружить эти вещества?
Окружающий мир