В школе 1260 учеников. Одна третья часть всех учеников изучает немецкий, две седьмых части всей учеников- французский, а остальные ученики- английский. Сколько учеников изучают английский?

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Чтобы узнать , сколько учеников изучает английский, нужно для начала узнать сколько учеников изучает немецкий и сколько учеников изучает французский. Чтобы узнать, сколько учеников изучает немецкий, нужно 1260 / 3 = 420 (это и есть одна третья часть). Чтобы узнать, сколько учеников изучает французский , нужно 1260 * 2/7 = 360 ( это и есть две седьмых части). А теперь от общего числа учеников в школе отнимем учеников, изучающих немецкий и французский, и узнаем , сколько учеников изучает английский. 1260 - 420 - 360 = 480. Ответ: 480 учеников изучает английский.