Выполни задания. 1) масса 2 полукилограммовых коробок Сахара составляет 1 кг. Какова масса 4 таких коробок 2) в тарелке было 750 г масла. Использовали полкилограмма масла. Сколько масла осталось?

Математика

Выполни задания. 1) масса 2 полукилограммовых коробок Сахара составляет 1 кг. Какова масса 4 таких коробок 2) в тарелке было 750 г масла. Использовали полкилограмма масла. Сколько масла осталось?

Автор: Гость