Выполни задания. 1) масса 2 полукилограммовых коробок Сахара составляет 1 кг. Какова масса 4 таких коробок 2) в тарелке было 750 г масла. Использовали полкилограмма масла. Сколько масла осталось?
Математика
Выполни задания. 1) масса 2 полукилограммовых коробок Сахара составляет 1 кг. Какова масса 4 таких коробок 2) в тарелке было 750 г масла. Использовали полкилограмма масла. Сколько масла осталось?
Ответ(ы):
Гость:
1)1+1=2 (кг) 2)750-500=250 (г)
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