6. Вычисли: 54*57 415*56 46*390 308*190 720*26 410*870 МНЕ НАДО ХОРОШО!!! (в столбик)!!!
Математика
6. Вычисли: 54*57 415*56 46*390 308*190 720*26 410*870 МНЕ НАДО ХОРОШО!!! (в столбик)!!!
Ответ(ы):
Гость:
54 * 57 __ 36 8 + 27 0 ___ 6 38
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