Чем приступление отличается от проступка

Обществознание
Чем приступление отличается от проступка
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Преступление это если ты например нарушил закон (Ограбил банк)убил человека а проступок сделать что то нечайно ли например  например вытащил люк в канализацию на бордюр
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