Семь сестер находятся на даче, где каждая занята каким-то делом. Первая сестра чит??ет книгу, вторая — готовит еду, третья — играет в шахматы, четвертая — разгадывает судоку, пятая — занимается стиркой, шестая — ухаживает за ра...

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Семь сестер находятся на даче, где каждая занята каким-то делом. Первая сестра чит??ет книгу, вторая — готовит еду, третья — играет в шахматы, четвертая — разгадывает судоку, пятая — занимается стиркой, шестая — ухаживает за растениями. А чем занимается седьмая сестра? Отгадай загадку!)

Автор: Гость