Семь сестер находятся на даче, где каждая занята каким-то делом. Первая сестра чит??ет книгу, вторая — готовит еду, третья — играет в шахматы, четвертая — разгадывает судоку, пятая — занимается стиркой, шестая — ухаживает за ра...
Другие предметы
Семь сестер находятся на даче, где каждая занята каким-то делом. Первая сестра чит??ет книгу, вторая — готовит еду, третья — играет в шахматы, четвертая — разгадывает судоку, пятая — занимается стиркой, шестая — ухаживает за растениями. А чем занимается седьмая сестра? Отгадай загадку!)
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
1)преобразуйте в многочлен выражение: 2*(b+1)*(b+4)+(b-6)*(b^2+6b+36) 2)разложить трехчлен на множители: C^10-2n^4*c^5+n^8 3)разложить трех...