Параграф: 28 -(30) ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА. 1941 - 1945 ГГ. СССР накануне Великой Отечественной войны. ( Начало Второй мировой войны и Советский Союз.) . Задание: Герои войны: Фамилия Имя и - подвиг. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТ...

История

Параграф: 28 -(30) ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА. 1941 - 1945 ГГ. СССР накануне Великой Отечественной войны. ( Начало Второй мировой войны и Советский Союз.) . Задание: Герои войны: Фамилия Имя и - подвиг. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТАААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! СРОЧНООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО

Автор: Гость