Параграф: 28 -(30) ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА. 1941 - 1945 ГГ. СССР накануне Великой Отечественной войны. ( Начало Второй мировой войны и Советский Союз.) . Задание: Герои войны: Фамилия Имя и - подвиг. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТ...
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Параграф: 28 -(30) ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА. 1941 - 1945 ГГ. СССР накануне Великой Отечественной войны. ( Начало Второй мировой войны и Советский Союз.) . Задание: Герои войны: Фамилия Имя и - подвиг. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТАААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! СРОЧНООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО
Ответ(ы):
Гость:
Георгий жуков был. камондиром. красной армии
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