Разбор по составу имён существительных: опята и козлята.

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Разбор по составу имён существительных: опята и козлята.
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Автор: Гость
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Гость:
Опят корень а оканчание Козл корень ят суфикс а оканчагие
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