Разбор по составу имён существительных: опята и козлята.
Русский язык
Разбор по составу имён существительных: опята и козлята.
Ответ(ы):
Гость:
Опят корень а оканчание Козл корень ят суфикс а оканчагие
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Семь сестёр находятся на даче, где каждая занята каким-то делом. Первая сестра чит??ет книгу, вторая — готовит еду, третья — играет в шахматы, четв...
Математика
Составьте к каждой задаче выражение. а) квартира состоит из двух комнат одинаково?? площади.ширина одной комнаты равна d м, это в три раза меньше, ...
Обществознание