Найдите корень уравнения : 28 - 4 ( x - 7 ) = 36 . Срочно пожалуйста решите )
Алгебра
Найдите корень уравнения : 28 - 4 ( x - 7 ) = 36 . Срочно пожалуйста решите )
Ответ(ы):
Гость:
28-4x+28=36 -4x=36-28-28 -4x=-20 x=5
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