Как и где нашли клад?Том Сойер

Гость: Гость:

В жизни Тома наступил момент, когда ему захотелось найти клад. Он и неизменный Гекльберри Финн перекапывают все вокруг, пока им в голову не приходит мысль, что клад может быть спрятан в старом заброшенном доме. Ребята пробираются туда, но вдруг слышат чьи-то шаги. Они прячутся на чердаке. В дом входит глухонемой испанец и еще какой-то оборванец. С удивлением ребята слышат, как глухонемой… говорит, а голос его напоминает голос индейца Джо! Пришедшие отрывают от пола доски и собираются спрятать там мешок с деньгами. Но они натыкаются на сундучок, в котором оказывается золото. Индеец Джо и его спутники уносят и мешок и сундук, чтобы спрятать где-то «под крестом». Том Сойер и Гек Финн разочарованы: богатство улизнуло из под носа. ем временем Бэкки Тэтгер – девочка, в которую влюблен Том Сойер, приглашает всех своих друзей на пикник. Для этого наняли небольшой пароходики вся детвора отправилась на прогулку. Но одном из красивых берегов ребята высадились. Вскоре все заинтересовались пещерой. Многие принялись исследовать ее. Том и Бэкки отправились вместе со всеми. Но их испугали летучие мыши и они побежали по одному из подземных коридоров. Через некоторое время они поняли, что заблудились. Попытка найти обратную дорогу ни к чему не привела. Бэкки стала плакать. Том успокаивал ее. Они все больше хотели есть. А детвора вернулась с пикника. Ни Бэкки, ни ома среди них не было. Решено было начать поиски в пещере. Но детей не нашли. Вывод был один: дети погибли в пещере. Но Том и Бэкки были живы. Они продолжали бродить в пещере, пока Том не увидел человека. Он закричал, - и спрятался, так, как этим человеком оказался индеец Джо. А через некоторое время Том и Бэкки набрели на выход. Все жители городка не могли поверить, что это возможно. Поэтому случаю устроили праздник и судья Тэтчер объявил, что приказал заколотить железом вход в пещеру… Том закричал – ведь в пещере остался индеец Джо. Когда дверь открыли, то увидели – возле входа лежал индеец Джо, умерший от голода и невозможности выбраться из пещеры. А вскоре Том и Гек стали богачами. Том был убежден, что если Джо бродил по пещере, то клад был там. Через один из боковых входов ребята проникли в пещеру и действительно, нашли место «под крестом» от нагара от свечи. В глиняной массе был закопан сундук с золотом.