Подготовьте рассказ о своей кошке по вопросам? Вопросы:1 как появилась кошка в ваш??м доме? 2 как зовут вашу кошку? 3 каков её внешний вид? 4 За что вы любите свою кошку?

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Подготовьте рассказ о своей кошке по вопросам? Вопросы:1 как появилась кошка в ваш??м доме? 2 как зовут вашу кошку? 3 каков её внешний вид? 4 За что вы любите свою кошку?

Автор: Гость