Борис Гадунов как сон григория отражает и расказывает его замысла? Ответьте пожалуйста

Литература
Борис Гадунов как сон григория отражает и расказывает его замысла? Ответьте пожалуйста
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Автор: Гость
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Гость:
Ответ в тексте. но вообще пушкин никогда не вдается в подробное объяснение поступкам своих героев.Это придает загадочность и яркость его произведениям.
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