Определите производные функции у=(1+ln1/x) в степени 5 у=2в степени 5х2
Алгебра
Определите производные функции у=(1+ln1/x) в степени 5 у=2в степени 5х2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y=(1+ln(1/x))^5 y`=5(1+ln(1/x))^4*(1:1/x)=5x(1+ln(1/x))^4 y=2^(5x²) y`=2^(5x²)*ln2*10x
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