Помогите заполнить таблицу про образование в Византии и Арабском халифате 1.цели образования 2. ступени образования 3.виды школ 4. школьные предметы 5 какие науки развивались 6. выводы
История
Помогите заполнить таблицу про образование в Византии и Арабском халифате 1.цели образования 2. ступени образования 3.виды школ 4. школьные предметы 5 какие науки развивались 6. выводы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Линии сравненияЗападная ЕвропаВизантияАрабский халифат 1. Цели образования Поднять Культурный уровень Развить науки, грамотность С помощью знаний занять определённую должность 2. Ступени образования тривиум и квадриум Школы и высшие школы, медицинское училище Начальная школа и высшая школа (медресе) 3. Виды школ Соборные школы Церковные, государственные и частные Частные и школы при мечетях 4. Школьные предметы грамматика, риторика, диалектика, арифметика, геометрия, астрономия и музыка Чтение, письмо и церковное пение, математика, литература. В высших - медицина, религия, мифология, история, география, химия Математика, история, география, медицина 5. Отношение к получению образования халатное ценили и уважали, государство нуждалось в хорошо обученных людях Ученые очень ценились и почитались, получали содержание и дары 6. Выводы Западная Европа развивается медленно, обучали на латинском Западная Европа развивается медленно, обучали на латинском Без образование в халифате прожить невозможно. Обучение на арабском
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